Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Александра Зарицкая похвасталась новым цветом волос: "Сама красила"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
5648
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Александра Зарицкая похвасталась новым цветом волос: "Сама красила"

Фото: пресс-служба группы KAZKA

Певица решила немного сменить имидж.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась переменами в своем облике перед подписчиками.

Певица изменила цвет волос и рассказала, что покрасила его своими силами, в домашних условиях. Исполнительница, которая до этого имела русый оттенок волос, стала холодной брюнеткой. Фотографией с новой прической звезда поделилась в Instagram.

© instagram.com/kazka.band
Фото: instagram.com/kazka.band

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" – написала под фотографией Зарицкая.

© instagram.com/kazka.band
Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники отметили, что новый образ очень подходит артистке и написали ей об этом в комментариях.

  • Нереальная!
  • Круто!
  • Какая вы хорошенькая!

Напомним, недавно в откровенном интервью ТСН.ua Александра Зарицкая рассказала о творчестве во время войны и впервые заговорила о своем любимом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5648
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация