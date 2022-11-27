Александра Зарицкая похвасталась новым цветом волос: "Сама красила"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась переменами в своем облике перед подписчиками.

Певица изменила цвет волос и рассказала, что покрасила его своими силами, в домашних условиях. Исполнительница, которая до этого имела русый оттенок волос, стала холодной брюнеткой. Фотографией с новой прической звезда поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/kazka.band

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" – написала под фотографией Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

Поклонники отметили, что новый образ очень подходит артистке и написали ей об этом в комментариях.

Нереальная!

Круто!

Какая вы хорошенькая!

Напомним, недавно в откровенном интервью ТСН.ua Александра Зарицкая рассказала о творчестве во время войны и впервые заговорила о своем любимом.

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