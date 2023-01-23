Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Александра Зарицкая показала, как осуществила свою мечту и впервые стала на коньки

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3360
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Александра Зарицкая показала, как осуществила свою мечту и впервые стала на коньки

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Певица поделилась милым видео.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как претворила в жизнь одну из своих маленьких мечтаний.

Певица впервые в 30 лет попыталась прокатиться на катке. Веселым видео исполнительница поделилась в сторис в Instagram.

Как рассказала Александра, новое увлечение не обошлось без неприятностей – несколько раз она все же упала. Но даже это не помешало Зарицкой получить удовольствие от катания на катке, тем более что на площадке играла песня группы KAZKA.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Лучше поздно, чем никогда! Я впервые на коньках. Или первый раз в сознательном возрасте. Два раза шлепнулась. Ничего. Нормально. Не бойтесь делать то, о чем давно мерили. Да, это играет на катке наша песня", — поделилась Александра. .

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, ранее Александра Зарицкая поделилась нежными кадрами со своим бойфрендом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3360
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация