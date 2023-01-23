Александра Зарицкая показала, как осуществила свою мечту и впервые стала на коньки

Певица поделилась милым видео.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как претворила в жизнь одну из своих маленьких мечтаний.
Певица впервые в 30 лет попыталась прокатиться на катке. Веселым видео исполнительница поделилась в сторис в Instagram.
Как рассказала Александра, новое увлечение не обошлось без неприятностей – несколько раз она все же упала. Но даже это не помешало Зарицкой получить удовольствие от катания на катке, тем более что на площадке играла песня группы KAZKA.
"Лучше поздно, чем никогда! Я впервые на коньках. Или первый раз в сознательном возрасте. Два раза шлепнулась. Ничего. Нормально. Не бойтесь делать то, о чем давно мерили. Да, это играет на катке наша песня", — поделилась Александра. .
Напомним, ранее Александра Зарицкая поделилась нежными кадрами со своим бойфрендом.
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