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Александра Зарицкая показала, как пряталась на паркинге во время взрывов в Днепре

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
797
Время на прочтение
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Александра Зарицкая показала, как пряталась на паркинге во время взрывов в Днепре

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Вместе с коллективом певица приехала в город на гастроли.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вместе с музыкантами оказалась в Днепре во время российской атаки области "Шахидами" и "Градами".

Во время вражеских обстрелов в городе звучала воздушная тревога и была угроза жизни, поэтому певица с коллективом спустилась в ближайшее укрытие. В Instagram-stories Александра показала, как пряталась на паркинге, пока в городе раздавались взрывы.

"Спокойной ночи вам с днепровского паркинга. Любишь в Днепре выступать, люби и на паркинге посидеть во время тревоги ночью. Место остается неизменным. Будем сидеть, пока тревогу не отменят. Слышно работу ПВО, будем сидеть, как нормальные люди. И вы тоже, если слышите тревогу, бежит в укрытие", — сказала Александра.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

В один момент певица очень испугалась, ведь звук был такой, будто что-то пролетело прямо у них над головами. К счастью, прилетов в городе не было, а место жители могли услышать работу сил ПВО.

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

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Дата публикации
Просмотры
797
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