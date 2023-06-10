Александра Зарицкая показала, как пытается похудеть с помощью уколов красоты

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после своего потрясающего похудения на 20 килограмм пытается держаться в форме.

Сейчас звезда соблюдает правильное питание, а также активно занимается спортом. Однако, как поделилась Александра, не всех лишних кило удается избавиться от тренировок, поэтому она решила попробовать инъекции.

В сторис в Instagram певица показала, как доверилась косметологу и решила сделать себе уколы красоты, а именно уколоть липолитики. Как известно, такие препараты расщепляют жировые клетки на определенных участках тела и лица.

"Есть такие зоны, которые реально очень тяжело убираются, поэтому сегодня мы проколи некоторые участки и они никогда больше не вернутся ко мне", — рассказала Зарицкая.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

На видео косметолог сделала исполнительнице уколы в живот и бока. По словам Александры, делать процедуру совсем небольно. Однако певица очень призывает своих подписчиков доверять подобные вмешательства только опытным врачам во избежание нежелательных осложнений и не навредить себе.

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