Александра Зарицкая показала, как выглядит без макияжа и фотошопа

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась своим внешним видом без макияжа и фотошопа.

В частности, артистка ранее делилась, что за время полномасштабной войны ее внешность изрядно изменилась. Лицо знаменитости выглядит усталым. Поэтому исполнительница решила бороться с этой проблемой, поэтому записалась на массажи.

В Instagram-stories Александра показала результат после двух сеансов и опубликовала фото, на котором появилась без макияжа и фотошопа. Как отметила певица, кожа ее лица стала более подтянутой и эластичной, а под глазами уменьшились синяки.

Александра Зарицкая без макияжа и фотошопа / Фото: instagram.com/kazka.band

"Итак, без фильтров, фотошопа и всего такого. После двух процедур лицо подтянуло очень, пропадают синяки, цвет становится здоровее, и кожа становится эластичной", — поделилась знаменитость.

Напомним, что недавно коллектив KAZKA отыграл благотворительный концерт, целью которого был сбор средств на нужды украинских защитников. Группа рассекретила потрясающую сумму, которую удалось собрать во время выступления.

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