Александра Зарицкая показала нежные поцелуи с бойфрендом в новогоднюю ночь

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников снимком, на котором изображена вместе со своим возлюбленным Павлом Тараненко.

В Instagram-stories артистка показала, как встретила Новый год. Компанию знаменитости составил ее бойфренд, начинающий музыкант, а также motion-дизайнером HAWX Павел Тараненко.

Влюбленные вместе провожали 2022 год, смотрели мощную речь президента Владимира Зеленского, а впоследствии – новогоднее шоу.

Конечно же, парочка сделала несколько снимков на память, которыми поделилась в фотоблоге. Александра опубликовала романтическое черно-белое фото, где нежно целует своего возлюбленного.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Верим в чудеса", — отметила артистка.

Бойфренд Саши тоже поделился романтическим снимком. На фото, опубликованном Павлом, Александра нежно целует мужчину в щечку.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/hawx_x

Напомним, о своих отношениях с Павлом Александра впервые рассказала в сентябре. Однако Зарицкая редко делится общим контентом с избранником и почти ничего о нем не рассказывает. Как объяснила артистка, она не любит делиться подробностями личной жизни.

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