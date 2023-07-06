Александра Зарицкая показала сладкие поцелуи с возлюбленным и призналась, когда сыграет свадьбу

Бойфренд исполнительницы в этом году сделал предложение ей.

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая впервые показала свадебное кольцо и откровенно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с бойфрендом Павлом Тараненко.

В Instagram исполнительница опубликовала романтические кадры с возлюбленным. На фото влюбленные дарили друг другу сладкие поцелуи. Также счастливая Александра хвасталась обручальным кольцом.

Поклонники артистки поинтересовались, когда же она с бойфрендом планирует сыграть свадьбу. Зарицкая не стала скрывать и откровенно ответила, что после победы Украины в войне, которую враждебно развязала Россия.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

"После победы", – коротко ответила знаменитость на вопрос о свадьбе.

Отметим, Александра Зарицкая впервые сообщила, что не одинока в сентябре 2022 года. Артистка рассекретила, что встречается с музыкантом Павлом Тараненко и показала романтические фото с ним. Уже в конце мая стало известно, что бойфренд сделал предложение певице.

Напомним, актер Алексей Суровцев также женится. Знаменитость позвал замуж свою экс-жену Ксению, с которой прожил 12 лет в браке, но развелся. Недавно актер показал эмоциональные кадры с возлюбленной, которой во второй раз сделал предложение.

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