Александра Зарицкая призналась, что начала страдать от тревожности: "Плачу каждый день"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что с начала полномасштабной войны начала страдать от тревожности.

Знаменитость поделилась, что она меньше доверяет людям, плачет каждый день и плохо спит ночью.

"Если честно, то не лучший период в моей жизни. С начала войны я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли дверь. Очень часто просыпаюсь ночью. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не нужно бояться, стесняться", — рассказала певица на YouTube-канале "Поліція Івано-Франківської області".

Зарицкая также показала, что делать во время приступов тревожности и как быстро успокоиться.

"Скрести ладони, зацепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложи ладони к груди и поочередно ритмично постучи себя по ключицам. Через внутренние вибрации ты услышишь звуки, будто громкое сердцебиение. Это успокоит тебя. Продолжай это упражнение, пока не почувствуешь, что дыхание выровнялось", — показала Александра.

Напомним, недавно певица решила изменить свой имидж и покрасила самостоятельно волосы. Артистка показала, как выглядит теперь.

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