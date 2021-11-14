Александра Зарицкая рассказала, как ей удалось сбросить более 20 килограммов

Артистка серьезно взялась за себя.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, как ей удалось похудеть более чем на 20 килограммов.

Как известно, таять на глазах артистка начала во время участия в проекте "Танцы со звездами". Однако, призналась Саша, дело не только в танцах, говорится в "Светской жизни".

"Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками. Все же была разработана большая программа, чтобы худеть стремительно, но не так, чтобы вредить здоровью. Это делалось, чтобы улучшать танцевальные па, чтобы Юре (партнер Саши на "Танцах" - прим.ред.) было легче меня поднимать. Это было сделано, чтобы все было легче делать", — отметила певица.

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По словам Зарицкой, дабы достичь желаемого результата, она начала ограничивать себя во вредной пище:

"С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу", – поделилась артистка.

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