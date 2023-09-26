Александра Зарицкая рассказала о знакомстве жениха с родителями: "Не сильно cконтачился с папой"

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая рассказала, как ее жених Павел Тараненко познакомился с родителями.

По словам артистки, с мамой ее возлюбленный быстро нашел общий язык. Все потому, что родные люди Александры очень похожи между собой. Как говорит Саша, они оба спокойные и даже любят одинаковые сериалы.

"Они подружились, они любят сериалы одни и те же, они оба немного спокойны, флегматические, им нравится быть вместе. Я Пашу выбрала по маме, потому что я больше энтузиазмом и харизмой у папу, а Паша у меня в маму", — рассказала артистка на шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком".

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

А вот с папой артистки Павел не так близко подружился, как хотелось бы Зарицкой. Исполнительница говорит, что у них просто разные интересы.

"Он не так сильно сконтачился с папой, как хотелось. Мой папа любит рыбалку, футбол, а Паша, он немного другой. Он любит искусство, музыку. Паша на всех наших рыбалках просто лежит отдыхает. Папа немного расстроен говорит, что хотел сына. Однако я люблю рыбалку, поэтому папе со мной легче", — поделилась исполнительница.

Кстати, свадьбу пара пока не спешит играть. Зарицкая вместе с бойфрендом планирует организовать пышный праздник уже после победы Украины. Более того, влюбленные хотят сыграть свадьбу в украинском Крыму.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Это моя первая настоящая любовь, у нас нет бытовухи, потому что все в новинку. Свадьба будет тогда, когда будет победа Украины. В идеале в Крыму, у моря собрать всех друзей", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно Александра Зарицкая показала поклонникам, как держит свою фигуру в форме. В частности, исполнительница в обтягивающих лосинах показалась в спортзале.

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