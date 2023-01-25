Александра Зарицкая с усталым видом показала, как за год изменилась ее внешность

Знаменитость показала, как стресс отразился на ее внешнем виде.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась своими наблюдениями, как за год полномасштабной войны изменилась ее внешность.

Знаменитость поделилась, что просматривала свои фото давности, которые были сделаны год назад. Исполнительница была удивлена, насколько уставшим выглядит ее лицо. В частности, постоянный стресс, вызванный полномасштабной войной, повлиял на внешний вид Саши.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Вот фото, которому год. Заметила, что мышцы лица расслаблены, нет напряжения и лицо выглядит очень отдохнувшим", — поделилась Зарицкая.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

За год полномасштабной войны внешность от постоянного стресса выглядит усталой. Однако Зарицкая решила с этим не мириться, а записалась на массажи, чтобы подтянуть мышцы и кожу лица.

"Почти год спустя. Почти год жизни в войне. Лицо постоянно выглядит усталым. Долго изучала, как можно решить вопрос и пошла на первый массаж лица", — поделилась артистка.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

По словам Александры, массаж помогает подтянуть и омолодить не только кожу лица, но и тела в целом.

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