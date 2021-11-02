Александра Зарицкая сбросила 20 кило: фото певицы до и после похудения

Александра Зарицкая сбросила 20 кило: фото певицы до и после похудения

Солистка группы KAZKA невероятно изменилась.

Солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая на днях ошеломила, что сильно похудела.

Танцы забирают у звезды много сил и энергии, и это сказалось на ее фигуре. Так, от начала проекта знаменитость сбросила 20 килограммов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает сравнить фото исполнительницы до и после похудения.

Александра Зарицкая до и после похудения / instagram.com/kazka.band

Интересно, что месяц назад Саша рассказывала, что за пять недель в "Танцах" она стала легче на 12 кило. Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было не так сложно делать поддержки с ней.

Александра Зарицкая похудела на 20 кило / instagram.com/kazka.band

Еще год назад Зарицкая призналась в интервью Славе Демину, что стала спокойнее реагировать на негативные комментарии хейтеров, но свою фигуру тогда она не воспринимала на все 100%.

Александра Зарицкая до и после похудения / instagram.com/kazka.band

Александра также делилась, что комфортный для нее вес – 80 килограммов.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Сколько она весит сейчас, пока неизвестно. Впрочем, исполнительница отметила, что ей очень нравится новая форма и добавила, что 20 килограммов ей очень мешали.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Изменения в фигуре фронтвумен KAZKA также заметили судьи и зрители. В комментариях в Instagram пользователи пишут участнице "Танцев" комплименты.

Танцы пошли на пользу, столько веса сбросила

Сашу не узнать, как похудела, красавица!

Ее не узнать! Красотка

Как же она похудела! Красоточка! Просто красоточка

Александра Зарицкая до и после похудения / instagram.com/kazka.band

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