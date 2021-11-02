Александра Зарицкая сбросила 20 кило: фото певицы до и после похудения

Солистка группы KAZKA невероятно изменилась.
Солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая на днях ошеломила, что сильно похудела.
Танцы забирают у звезды много сил и энергии, и это сказалось на ее фигуре. Так, от начала проекта знаменитость сбросила 20 килограммов.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает сравнить фото исполнительницы до и после похудения.
Интересно, что месяц назад Саша рассказывала, что за пять недель в "Танцах" она стала легче на 12 кило. Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было не так сложно делать поддержки с ней.
Еще год назад Зарицкая призналась в интервью Славе Демину, что стала спокойнее реагировать на негативные комментарии хейтеров, но свою фигуру тогда она не воспринимала на все 100%.
Александра также делилась, что комфортный для нее вес – 80 килограммов.
Сколько она весит сейчас, пока неизвестно. Впрочем, исполнительница отметила, что ей очень нравится новая форма и добавила, что 20 килограммов ей очень мешали.
Изменения в фигуре фронтвумен KAZKA также заметили судьи и зрители. В комментариях в Instagram пользователи пишут участнице "Танцев" комплименты.
- Танцы пошли на пользу, столько веса сбросила
- Сашу не узнать, как похудела, красавица!
- Ее не узнать! Красотка
- Как же она похудела! Красоточка! Просто красоточка
Читайте также: