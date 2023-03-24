Александра Зарицкая в фате посвятила новый трек KAZKA своему бойфренду

Украинская группа KAZKA порадовала поклонников музыкальной новинкой.

Коллектив представил лирическую композицию "Без кохання", которую солистка группы Олесандра Зарицкая посвятила своему бойфренду Павлу Тараненко. Как рассказала исполнительница, этот трек был создан во время полномасштабной войны:

"Под звуки сирен и раскаты мыслей. В реальности, где я выбрала отношения, любимого и впервые поделилась с вами настолько личным. Будем жить. Будем любить. Петь, чтобы слышали свои", — сказала Зарицкая.

Интересно, что на обложке к треку "Без кохання" Александра Зарицкая предстала в фате. Поклонники сразу предположили, что, возможно, таким образом звезда намекает на грядущую свадьбу со своим любимым.

Напомним, что в сентябре прошлого года Александра Зарицкая впервые представила поклонникам своего бойфренда. Артистка начала встречаться с музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко.

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