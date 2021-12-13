Александра Зарицкая в купальнике: фотографии солистки KAZKA до и после похудения

Александра Зарицкая в купальнике: фотографии солистки KAZKA до и после похудения

Артистка иногда делится пляжными снимками.

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ошарашила поклонников своим похудением.

Так, во время участия в проекте "Танцы со звездами", где она сражалась за победу с Юрием Мешковым, знаменитость сбросила 20 килограммов.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотографий артистки в купальнике до и после похудения.

Александра Зарицкая до похудения / instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая в купальнике / instagram.com/kazka.band

Исполнительница раньше имела более пышные формы. Зарицкая рассказывала, что только год назад стала более спокойно реагировать на негативные комментарии. Но, как оказалось, свою фигуру она тогда не воспринимала на все 100%.

instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Несмотря на критику хейтеров по поводу внешнего вида, Саша не стеснялась и дальше публиковать откровенные фотографии. В частности, звезда раскрепощенно демонстрировала ягодицы.

Александра Зарицкая в купальнике / instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

Любимое место отдыха знаменитости – Шри-Ланка. Именно на этот остров звезда с удовольствием возвращалась бы без лишних колебаний.

Александра Зарицкая на Шри-Ланке / instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

В этом году Александра стала участницей "Танцев". Изнурительные тренировки сказались на ее фигуре, что сразу заметили как зрители, так и судьи. И сама певица призналась, что ей очень нравится новая форма.

Не так давно исполнительница впервые показала, как выглядит в купальнике после похудения.

Александра Зарицкая после похудения / instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Артистка рассказывала, что комфортный для нее вес – 80 кило. Но сколько сейчас весит она – неизвестно.

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