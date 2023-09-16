Александра Зарицкая в облегающих лосинах в спортзале показала, как держит себя в форме

Певица поделилась кадрами по своей тренировке.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала поклонникам свою физическую форму.
Исполнительница вышла на связь с фанами в сторис в Instagram из спортзала. Александра предложила показать, что помогает ей держать свое тело в тонусе.
"Хотите покажу, как очень быстро и легко держать себя в форме?", – подписала фото в зеркале Зарицкая.
Сейчас исполнительница предпочитает тренировки на батуте. Такой вид спортивных занятий требует немалой выносливости, но результат таких тренировок очень эффективен.
"Вот так. Ушел-ушел", — в шутку подписала кадры по тренировке Александра.
Для занятия спортом певица выбрала обжатые черные лосины, подчеркнувшие ее фигуру, а также футболку оверсайз. Волосы артистка собрала в высокий хвост и не стала делать макияж.
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