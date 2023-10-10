Александра Зарицкая в обтягивающих лосинах похвасталась заметно похудевшей фигурой

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая в последнее время заметно похудела.

Поддерживать фигуру в тонусе исполнительнице помогает спорт. В своем Instagram артистка показала, как держит свое тело в форме. Певица опубликовала видео, где она в обтягивающих лосинах и в свободной футболке занимается спортом.

Исполнительница продемонстрировала такие спортивные упражнения, с которыми смогут с легкостью справиться новички. Зарицкая призвала подписчиков, которые желают подтянуть свое тело, тренироваться вместе с ней.

Александра Зарицкая показала, как держит свою фигуру в форме

"Если вам надоело видеть одних стройных фитнес-тренеров в ленте, то я с радостью с вами позанимаюсь. Делюсь маленькой первой тренировкой для новичкой!" – подписала ролик певица.

Напомним, недавно известный украинский ведущий Андрей Черновол рассекретил, сколько весят популярные звезды. Он назвал вес Александры Зарицкой, Нади Дорофеевой, Натальи Могилевской, alyona аlyona и других.

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