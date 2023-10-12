Александра Зарицкая восхитила романтическими фото с женихом и поздравила его с важным праздником

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая сообщила о празднике в ее семье.

Жених исполнительницы Павел Тараненко празднует день рождения. По случаю праздника артистка нежно поздравила возлюбленного в Instagram-stories.

Жених Александры Зарицкой / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая опубликовала романтические фото с Павлом, где они нежно обнимают друг друга и целуют.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Также знаменитость отметила, что ее возлюбленный может быть разным. Но, несмотря ни на что, певица очень любит своего жениха.

Жених Александры Зарицкой / Фото: instagram.com/kazka.band

"С днем рождения, моя любовь. Ты бываешь таким разным. Милым и пушистым. Люблю очень", — обратилась к избраннику исполнительница.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Отметим, что Александра Зарицкая начала встречаться с Павлом Тараненко в начале полномасштабного вторжения. В мае этого года мужчина сделал предложение певице. Свадьбу пара планирует сыграть уже после окончания войны.

Напомним, недавно Александра Зарицкая в обтягивающих лосинах похвасталась похудевшей фигурой. Знаменитость тоже показала, как держит свое тело в тонусе.

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