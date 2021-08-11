Александра Зарицкая впервые рассказала о своих неудачных отношениях

Исполнительница дважды была влюблена.

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая этой осенью выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами", впервые рассказала о личной жизни.

В интервью Маше Ефросининой 29-летняя исполнительница вспомнила свою первую любовь. Так, шесть лет назад артистка была влюблена в своего друга. Впрочем, парень не воспринимал Сашу, как свою вероятную девушку.

Также читайте Солистка KAZKA Зарицкая показала себя похудевшей на 25 кг

"Я была влюблена в своего лучшего друга. Сейчас он уже это знает. Это была первая любовь, такая, когда человек возле тебя, и ты ловишь каждый его взгляд, собираешься на каждую встречу с ним. Конечно, он знал, что мне нравится, но, думаю, что он просто не считал меня красивой девушкой", — рассказала знаменитость.

Зарицкая добавила, что самым болезненным было видеть любимого рядом с другой девушкой.

"Когда мы гуляли, всегда он был с какой-то девушкой. И ты идешь, а у тебя внутри все умирает, ты ненавидишь этот мир. Очень много песен о нем. Любовь без ответа — хуже всего. Сейчас мне очень трудно у кого-то влюбляться", — призналась она.

О первой любви певица написала трек KARMA.

instagram.com/kazka.band

Следующие отношения исполнительницы были в Одессе, куда будущая звезда поехала из родного Харькова ради любимого. Как поделилась Александра, избранник, который приехал из Донецка, был очень проблематичным. Пара даже хотела жить вместе, но не сложилось. Через несколько месяцев Саша разорвала отношения.

"У него все время были проблемы. Очень-очень тяжелый человек, даже сейчас его мама иногда звонит мне... Сложный и по характеру, и по образу жизни. У него постоянно какие-то или драки, или какие-то друзья, проблемы, полиция", — вспомнила артистка .

Поэтому сейчас, пока знаменитость не убедится, что она точно нравится человеку, и избранник готов ради нее на все — не начнет серьезных отношений.

Напомним, ранее солистка KAZKA Зарицкая рассказала, почему ей заменили партнера на "Танцах со звездами". Танцовщик заявил артистке, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку