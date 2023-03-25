Александра Зарицкая вспомнила начало отношений со своим бойфрендом: "Мы знакомы уже много лет"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вспомнила, с чего начинались ее отношения с бойфрендом, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко.

Исполнительница призналась, что они с будущим возлюбленным познакомились давно в компании друзей. Сначала Александра и Павел поддерживали дружеские отношения, но впоследствии они переросли в романтические чувства.

"Мы знакомы с Пашей уже много лет, периодически встречались в компаниях общих друзей и по работе, ведь оба занимаемся творчеством. А стали парой и начали жить вместе незадолго до начала полномасштабной войны. Так что это совсем не история о любви с первого взгляда", — рассказала певица JetSetter.

Фото: instagram.com/kazka.band

Сейчас пара пытается держать свои отношения подальше от посторонних глаз, но иногда все же раскрывает подробности личной жизни. По словам Александры, их отношения становятся более серьезными, так что скрывать много деталей становится все труднее.

"На самом деле ничего не изменилось. Я до сих пор считаю, что отношения — это личное дело только двоих. Ну, если мы говорим о классической модели пары, состоящей из двух человек. Я не планирую обсуждать подробности, смаковать детали, так что извините, пока никаких. драм и сладкой love-сторе. Вместе с тем впервые у меня сложились настолько глубокие и серьезные отношения, что полностью скрывать эту страницу своей жизни я не хочу и, наверное, уже не могу", — поделилась исполнительница.

Фото: instagram.com/kazka.band

На днях группа KAZKA представила романтический трек "Без любви", который Александра посвятила своему любимому.

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