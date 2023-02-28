Александра Зарицкая заговорила о свадьбе и вспомнила, как призналась в любви бойфренду

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не скрывает, что встречается с начинающим музыкантом Павлом Тараненко, однако подробности их отношений держит в тайне.

В программе ЖВЛ артистка открыла занавес личной жизни. В частности, Александра вспомнила, как впервые призналась бойфренду в любви. Это произошло через несколько месяцев после начала их отношений. Однако Павел все же первым признался исполнительнице, что любит ее.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Он мне признался, что он меня любит, а я такая: "Ой, и я тоже тебя люблю". Через несколько месяцев отношений я поняла – уже несколько месяцев отношений, и для меня это уже много. Тогда прошло еще некоторое время, и я поняла, что я реально его люблю, и что надо как-то обустраивать жизнь", – поделилась влюбленная Зарицкая.

Встречаться пара начала еще в 2021 году, а жить влюбленные стали вместе за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения. Кстати, война только укрепила отношения Александры и Павла. Исполнительница даже призналась, что уже мечтает о свадьбе. Впрочем, это произойдет только после победы Украины. Александра тем временем планирует, что у нее будут две свадебные церемонии: одна на Закарпатье, а другая – в Крыму.

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"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьбу после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было жить хорошо в свободной стране. Это одна такая супер традиционная будет свадьба где-то там на Закарпатье, а другая где-то в Крыму, где море", — отметила артистка.

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