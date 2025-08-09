Александру Пономареву — 52: где будет праздновать и кого из звезд пригласил на день рождения

Александр Пономарев

Сегодня, 9 августа, народный артист Украины Александр Пономарев отмечает день рождения. Певцу исполняется 52 года.

В преддверии особой даты артист пообщался с журналисткой ТСН.ua за кулисами концерта "Музыкальная платформа". Обычно он редко соглашается с интервью и не комментирует подробности личной жизни. Но на этот раз было в настроении немного поговорить. Кроме того, Пономарев впервые раскрыл правду о своем третьем браке, он еще и поделился планами, как будет праздновать свое 52-летие.

"Во время полномасштабного вторжения нет желания праздновать как-то сильно. Сейчас вообще таких мыслей нет. Даже свой 50-летний юбилей два года назад я никак не праздновал. На этот раз, думаю, соберу у себя дома своих ближайших друзей, где-то до 10 человек. Из тех, кого вы знаете, это от Юра Горбунов и Михаил Хома", — сказал ТСН.ua Александр Пономарев.

Михаил Хома, Александр Пономарев, Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

По словам Александра, никаких подарков себе на праздник он не заказывал и не планирует себе что-либо покупать особенное, хотя близкие знают, что Александру часто в качестве презента на день рождения дарят картины. К слову, сам артист тоже в свое время увлекался живописью: "Рисовал, только когда у меня была депрессия. Потому что меня успокаивает запах масла и лака. Но давно этого не делал, уже лет 20, потому что все времени нет".

Как мы узнали, живет народный артист на Левом берегу Днепра в Киеве, хотя сам шутит, что большую часть жизни сейчас проводит в автобусе, когда ездит на гастроли в благотворительные туры. Укрытия в доме у него нет, поэтому во время тревог даже не прячется.

"Сказать, что я живу в одном месте, я не могу. За прошлый год мы проехали более 150 тысяч километров, собирая на помощь нашим Вооруженным Силам. А в Киеве я живу в таком районе, где вода очень высоко, и бункер выкопать невозможно. У меня деревянный дом, с панорамными окнами. Вечером, когда тревога, сижу, молитву читаю, а что иначе можно сделать?", - признался Пономарев.

Александр Пономарев уже 32 года поет на большой сцене

Напомним, днями свой день рождения также отмечала легендарная певица София Ротару. По случаю своего 78-летия она впервые за долгое время опубликовала свежие фото в Instagram, на которых гуляла по центру Киева.