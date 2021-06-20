ALEKSEEV и Синецкая рассекретили, что почти три года живут вместе

Пара поделилась подробностями отношений.

Украинский певец ALEKSEEV и "виагрянка Ульяна Синецкая признались, что почти три года живут вместе.

Об этом влюбленные рассказали в программе "Світське життя". Пара живет в Киеве и уже завела питомца — французского бульдога по кличке Нео.

"Он у нас такой залюбленный очень. Ульяна его повела на первый маникюр и он совершенно спокойно это воспринял", — рассказал звезда.

Сама же Ульяна, которая родом из России поделилась, что трудностей с украинским языком и другими бытовыми делами в стране нет.

"Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще я человек, который готов на эксперименты. Мне было легко, меня поддерживала и семья и Никита. Мне кажется, я справилась и к всему быстро привыкла", — рассказала солистка" ВИА Гры".

Со своей стороны, Никита ответил, собирается ли делать любимой предложение.

"Надо подобрать очень подходящий момент. Он обязательно будет, я надеюсь, если Ульяна скажет: "Да", — поделился ALEKSEEV

Недавно артист отпраздновал день рождения. Звезде исполнилось 28 лет. Певец рассекретил, что ему подарила Синецкая. Так, девушка подарила наушники и приготовила ужин.

Напомним, ранее ALEKSEEV впервые поделился подробностями отношений с солисткой "ВИА Гры" Синецкой. Пара уже несколько лет вместе.

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