ALEKSEEV неожиданно стал блондином и изменился до неузнаваемости

Артист просто ошеломил новым образом и вызвал шквал обсуждений в Сети.
Украинский певец ALEKSEEV неожиданно перекрасил волосы в белый цвет и изменился просто до неузнаваемости.
На днях исполнитель опубликовал фрагмент видео к новой песне "Наодинці танці". В клипе артист неожиданно предстает в кардинально новом образе. ALEKSEEV, которого все привыкли видеть брюнетом, перекрасил волосы в белый цвет и к тому же коротко подстригся. Очевидно, таким образом певец экспериментирует с образом.
Свой новый имидж ALEKSEEV никак не комментировал. Тем временем подписчики певца не удержались и начали обсуждать прическу артиста. Мнения поклонников исполнителя разделились. Одним нравится новый стиль знаменитости, а другие простят ALEKSEEV вернуть свою прическу, ведь, мол, ему так не идет.
- Нет, это уже не тот ALEKSEEV, которого мы любили, не идет ему, неинтересно даже смотреть уже, а жаль…
- Образ топ!
- Брюнетом вам было лучше, выглядели ярче. Хотя эксперименты – это всегда интересно!
- Тебе очень красиво!
Напомним, недавно солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид кардинально изменил образ. Также исполнитель объявил о начале сольной карьеры и прокомментировал, что произойдет с деятельностью коллектива.
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