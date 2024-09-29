ALEKSEEV неожиданно стал блондином и изменился до неузнаваемости

Артист просто ошеломил новым образом и вызвал шквал обсуждений в Сети.

Украинский певец ALEKSEEV неожиданно перекрасил волосы в белый цвет и изменился просто до неузнаваемости.

На днях исполнитель опубликовал фрагмент видео к новой песне "Наодинці танці". В клипе артист неожиданно предстает в кардинально новом образе. ALEKSEEV, которого все привыкли видеть брюнетом, перекрасил волосы в белый цвет и к тому же коротко подстригся. Очевидно, таким образом певец экспериментирует с образом.

Свой новый имидж ALEKSEEV никак не комментировал. Тем временем подписчики певца не удержались и начали обсуждать прическу артиста. Мнения поклонников исполнителя разделились. Одним нравится новый стиль знаменитости, а другие простят ALEKSEEV вернуть свою прическу, ведь, мол, ему так не идет.

Нет, это уже не тот ALEKSEEV, которого мы любили, не идет ему, неинтересно даже смотреть уже, а жаль…

Образ топ!

Брюнетом вам было лучше, выглядели ярче. Хотя эксперименты – это всегда интересно!

Тебе очень красиво!

Напомним, недавно солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид кардинально изменил образ. Также исполнитель объявил о начале сольной карьеры и прокомментировал, что произойдет с деятельностью коллектива.

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