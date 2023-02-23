ALEKSEEV объяснил, почему не может отказаться от своих русскоязычных песен

Украинский певец ALEKSEEV, как и многие другие артисты, выпускал свои песни на русском языке.

С начала полномасштабной войны исполнители начали отказываться от русскоязычных треков или переводить их на украинский. ALEKSEEV признался, что не планирует этого делать. В частности, на его концертах и дальше будут звучать русскоязычные композиции. Как пояснил артист, у него немалая аудитория за рубежом, также с начала полномасштабной войны его треки приобрели новые смыслы.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Композиции (русскоязычные – прим. ред.) полюбила многомиллионная публика, их понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих местах, где есть наша диаспора и просто русскоязычные люди, которые не поддерживают эту войну. У меня много популярных песен на русском языком и отказываться от них я не буду. Они даже получили новые смыслы. Мои песни "Пьяное солнце" – "убей меня потом, но только не сейчас", "Океанами стали" – "они думали мы упадем, но океанами стали мы". Я не могу отказаться от этих песен, потому что они получили новый смысл. Да, они русскоязычные, но они о нашем настоящем", — пояснил артист в интервью UA24.tv.

В будущем артист не будет выпускать русскоязычных треков. ALEKSEEV говорит, что его песни будут в основном на украинском или английском языках.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"В будущем мои песни должны писаться точно не на русском, а на украинском или английском. В основном это будут украинские песни", — добавил исполнитель.

Напомним, ранее Артем Пивоваров признался, что один из его русскоязычных треков никогда не зазвучит на украинском языке. Певец объяснил свое решение.

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