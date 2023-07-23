ALEKSEEV очаровал нежными объятиями с любимой-россиянкой Ульяной Синецкой

Пара показала, как проводит время в Киеве.

Украинский певец ALEKSEEV показался рядом со своей девушкой-россиянкой, экссолистка "ВИА Гры" Ульяной Синецкой.

Романтическими кадрами с любимой исполнитель поделился в своем фотоблоге в Instagram. Влюбленные наслаждались солнечной погодой в столице. Никита (настоящее имя исполнителя) примерил солнцезащитные очки Ульяны и потанцевал с ней на камеру.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Звездная пара также восхищала поклонников своими нежными чувствами. Певец закружил свою любимую в крепких объятиях и ласково прижал к себе.

"Цею каждый день рядом", — подписал кадры с Ульяной исполнитель.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, что Ульяна и Никита уже долгое время живут вместе в Киеве. Девушка певца россиянка, однако давно отреклась от своей родины и мечтает получить украинское гражданство. Как ранее рассказал ALEKSEEV, Ульяна уже стала на учет в СБУ.

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