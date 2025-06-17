ALEKSEEV отказался участвовать в фестивале Вайкуле и удивил причиной

ALEKSEEV, Лайма Вайкуле

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Украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, рассказал, почему не поедет на фестиваль в Юрмалу, и в каких сейчас отношениях со своим экспродюсером Олегом Боднарчуком.

Певец признается, что в этом году принял решение отказаться от участия в фестивале Лаймы Вайкуле, который ежегодно проходит в Юрмале. Более того, артист неожиданно удивил причиной такого решения.

"Лайма приглашала, да, но в этом году у меня не получится приехать на этот фестиваль. Поэтому на этот раз без меня. Вы же понимаете, это (выезд за границу. – Ред.) всегда, скажем так, эксклюзивная история. Она индивидуальна под каждый выезд. Нет такого, что тебе дают карт-бланш, что ты можешь кататься туда-сюда под каждое выступление. Во-первых, это должно быть выступление, безусловно, благотворительного характера. И можно уезжать только по этой причине. Но сейчас очень много разных изменений постоянно в законодательстве. Поэтому я достаточно давно не уезжал за границу, и в ближайшем будущем этого не планирую", – рассказал ТСН.ua певец за кулисами концерта YouTube-шоу "Музрум".

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Певец ALEKSEEV принял участие в концерте YouTube-шоу "Музрум"

Также мы поинтересовались у Никиты, в каких он сейчас в отношениях с бывшим продюсером Олегом Боднарчуком, с которым, напомним, прекратил сотрудничество в прошлом году после 10-летнего контракта. Певец признается, что им удалось сохранить хорошие отношения.

"У нас была договоренность, определенные обязательства друг перед другом, которые мы продолжаем в дальнейшем выполнять, не смотря на то, что у нас закончился контракт. Более того, я думаю, что никто никогда не узнает всех подробностей. Это наши с ним дела. Но я - свободный человек, мне ничего не запрещено говорить. Просто есть определенное обязательство уже нравственного, если хотите, духовного характера. Олег – мой хороший друг, мой наставник, человек, который в меня поверил, за что я всегда буду ему благодарен", – делится певец.

Певец ALEKSEEV со своим бывшим продюсером Олегом Боднарчуком / © instagram.com/olegbodnarchuk

Отметим, скоро в репертуаре ALEKSEEV появится песня, которая была еще найдена во время его сотрудничества с Боднарчуком: "Пока, когда я ее финализировал, я еще спрашивал его совета. Поэтому, можно сказать, что это еще наш общий ребенок будет".

К слову, на концерте-шоу музыкальных сенсаций "Музрум" певец исполнил свои хиты "Рядом" и "Океанами стали". Запись концерта будет доступна на YouTube ко Дню Независимости Украины.

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Напомним, на этом же концерте ведущая Анна Свиридова впервые рассекретила своего мужа .