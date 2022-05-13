ALEKSEEV ответил, откажется ли от гражданства России его любимая Синецкая из "ВИА Гры"

Украинский певец ALEKSEEV и Ульяна Синецкая уже давно встречаются. Более того, они вместе живут в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, певица была в Европе. Никита говорит, что она сразу хотела вернуться к нему в Киев. Впрочем, исполнитель запретил ей. Лишь неделю назад Никита разрешил возлюбленной вернуться.

"Она сейчас здесь со мной в Киеве. Она в первые дни войны хотела вернуться. Единственное, что ее держало в Европе, — это мой запрет приезжать. Где-то неделю назад она вернулась, сейчас мы уже вместе. Разумеется, если она вернулась сюда, то она на нашей стороне. Она верит в то, что добро на нашей стороне. Я как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем", — отметил певец.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Для того чтобы Ульяна приехала, исполнитель поставил ее на учет в СБУ, ведь она гражданка РФ. Впрочем, певица будет менять свое гражданство на украинское. Для того чтобы это сделать, Никита сделает все возможное.

"Для того чтобы она въехала, я поставил ее на учет в СБУ. Мы получили ответ, что она может приехать. Только после этого она приехала. Это был не самый простой такой этап. Следующее, чем я буду заниматься, я постараюсь изменить ее гражданство. Я понимаю, что это будет очень сложно, но я верю, что в нашей стране нормальные люди, которые понимают ситуацию... Она живет здесь четыре года со мной, с самого начала наших отношений, она хочет жить со мной, хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", — добавил Никита.

Отметим, о романе Никиты с Ульяной мало что известно. Они стали встречаться четыре года тому назад. Влюбленные живут вместе в Киеве.

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