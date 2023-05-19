ALEKSEEV показал, как 30-летие в 5 утра под ракетным обстрелом в Киеве встретил

В этот момент артист вместе с возлюбленной был на улице.

Украинский певец Никита Алексеев, известный под псевдонимом ALEKSEEV, 18 мая отпраздновал день рождения.

Артисту исполнилось 30 лет. У себя на странице в Instagram исполнитель показал, как встретил этот день. Никита запостил видео, в котором поделился, что в 5 утра вышел во двор своего дома в одном из столичных ЖК вместе с любимой Ульяной Синецкой и друзьями.

Но вдруг начала раздаваться воздушная тревога, поэтому компании пришлось быстро бежать в укрытие: "Добрые люди" в пять утра поздравили салютом с 30-летием", — подписал видео Алексеев.

В свою очередь, подписчики страницы артиста поздравили его и пожелали в следующем году встретить день рождения под мирным небом: "пусть следующий год ты будешь бежать не от ракет, а к своей заветной цели", — пожелал ведущий Слава Демин. "Поздравляю тебя! Да будет мир! Позитив твой замечательный!" – поздравила певица Светлана Лобода.

Напомним, несколько недель назад Никита Алексеев показал, как проводит время со своей девушкой, экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой в Киеве. Влюбленные позанимались спортом на открытом воздухе.

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