ALEKSEEV показал, как в Киеве проводит время с возлюбленной-россиянкой Ульяной Синецкой

Украинский певец ALEKSEEV показал, как в Киеве проводит время со своей девушкой-россиянкой, исполнительницей Ульяной Синецкой.

В общем, пара живет вместе. Как показал Никита в Instagram-stories, когда во дворе стало тепло, они охотно занимаются спортом на свежем воздухе. Исполнитель играл в теннис, а Ульяна занималась йогой. Кстати, пока Синецкая делала упражнения Алексеев даже успел пошутить над ней.

"Встретил на корте слишком вежливую девочку. А вот так она со мной прощалась. Очень вежливая, говорю же", — пошутил Никита.

Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Также влюбленные охотно ходят по улицам Киева, катаются на фуникулере и делают романтические фото.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Тем временем дома парочку ждет их домашний любимец – пес.

"Заждался нас, малыш", — отметил Никита.

Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, избранница Никита Алексеева – россиянка, однако Ульяна хочет получить украинское гражданство. Синецкая смогла приехать в Киев, поскольку стала на учет СБУ.

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