ALEKSEEV показался с возлюбленной-россиянкой под свой украинский хит, который перевел с русского

Украинский певец ALEKSEEV на фоне премьеры украиноязычной версии песни "Назавжди" запостил видео со своей девушкой-россиянкой, исполнительницей Ульяной Синецкой.

На кадрах, опубликованных в Instagram Никиты, пару окружают деревья. Влюбленные нежно смотрят друг другу в глаза. Артист в это время поет строчки из своей обновленной композиции. Своим чувственным исполнением песни певец якобы уверяет Ульяну, что они навсегда будут счастливы при любых обстоятельствах.

ALEKSEEV поделился видео, на котором с девушкой-россиянкой исполняет свой русскоязычный хит на украинском

На такое своеобразное признание девушка застенчиво реагирует легкой улыбкой. В конце Ульяна прислоняется к Никите и слегка обнимает его.

К слову, поклонникам понравилась песня и романтическое видео. Под постом артисту удалось собрать немало реакций в виде разнообразных смайликов-сердечек. Интересно, что отреагировал также известный украинский композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Отметим, знаменитость с девушкой проживают вместе в Киеве больше четырех лет. Их часто можно увидеть во время прогулок по столице. Также свободное время пара проводит за активными видами спорта.

Напомним, недавно украинская певица Ирина Билык выпустила новую версию известной русскоязычной песни "Мы будем вместе". Исполнительница на благотворительном концерте впервые спела хит на украинском и порадовала поклонников.

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