Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ALEKSEEV покорил фанатов украиноязычной версией своего хита "Как ты там"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ALEKSEEV покорил фанатов украиноязычной версией своего хита "Как ты там"

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Долгое время артист работал над переводом.

Певец ALEKSEEV перевел на украинский язык свою хитовую песню "Как ты там".

Премьера песни на русском языке состоялась еще пять лет назад и за это время успела занять особое место в сердцах фанатов, но с началом войны с РФ исполнять ее на языке агрессора стало неприемлемо для артиста.

ALEKSEEV решил подарить новую жизнь треку и перевел его на украинский. Lyric-видео с песней "Як ти там" певец поделился на своем YouTube-канале.

"Моей команде понадобилось время, чтобы сделать перевод, в котором останется тот же смысл песни и все будет звучать органично. Я убежден, что переводить нужно так, чтобы на украинском получилось лучше, чем было раньше. Если о переводе говорят "неплохо", считаю, можно даже не начинать. У нас было много версий перевода, но лучшую создал Олег Боднарчук, также есть в новом тексте несколько строк и от меня. Сегодня я чувствую, что мои песни нужны даже больше, чем раньше. Они о нашем настоящем", — рассказал ALEKSEEV .

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
186
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация