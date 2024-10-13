ALEKSEEV после разрыва с россиянкой высказался о новом романе с блогершей Кубик: "Симпатию заметно"

Украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, рассказал о личной жизни.

Исполнитель редко дает комментарии на эту тему. Однако после официального заявления о расставании с экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой заинтриговал новыми отношениями. В частности, ответил на частые приписывания ему романа с известной блогершей Дашей Кубик. К слову, об их любви заговорили еще в апреле этого года, когда парочка вместе за руку прогуливалась по улицам Одессы. На такие слухи Никита отреагировал довольно сдержанно, но намекнул, что между ними может быть что-то большее, чем просто дружба.

"Поживем увидим. Я думаю (симпатию – прим. ред.) заметно невооруженным глазом", — заинтриговал ALEKSEEV в интервью "Люкс ФМ".

ALEKSEEV и Даша Кубик в Одессе / Фото: bespalovmedia.com.ua

Тем не менее певец признался, что пока живет сам. И объяснил, что для более серьезных шагов в отношениях ему нужно больше времени узнать человека поглубже.

"Я один живу в квартире. Мне нужно хорошо знать человека, чтобы у меня была какая-то близость", — добавил артист.

Напомним, недавно певица Юлия Санина впервые за длительное время показалась с мужем-музыкантом, сбежавшим из Украины во время войны.

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