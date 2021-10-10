ALEKSEEV признался, ревнует ли его любимая Синецкая к девушкам на концертах

ALEKSEEV признался, ревнует ли его любимая Синецкая к девушкам на концертах

Также артист рассказал о перепетой песне "Зіронька".

Украинский певец ALEKSEEV и Ульяна Синецька уже давно влюблены друг в друга.

Как говорится в программе "Світське життя", артист часто выступает на конкурсах красоты, где вокруг него множество красивых девушек. Однако, Никита говорит, что его любимая нормально к этому относится.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / instagram.com/alekseev_officiel

"Девушки очень талантливые, а Ульяне нравится талантливые люди. Поэтому, я думаю, все нормально", — порасуждал звезда.

Кстати, недавно у Никиты вышел мини-альбом, в который вошла композиция "Зіронька". Эта песня принадлежит Александру Пономареву, а ALEKSEEV ее перепел. Как признается артист, Александр позволил ему это сделать, только при одном условии.

"Я позвонил ему. А он мне говорит, что мне он не может запретить. Только попросил, чтобы я на концертах говорил, что это его песня", — поделился артист.

Ревнует ли девушка Алексеева к участницам конкурса красоты

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