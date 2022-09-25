ALEKSEEV с растрепанными волосами и фирменной улыбкой показал, как выглядел в детстве

Известный исполнитель ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, решил пообщаться с поклонниками.

В частности, в Instagram-stories у артиста расспрашивали о его творческом пути. У Никиты спросили, кем он хотел стать, когда еще был маленьким мальчиком.

Исполнитель признался, что мечтал быть теннисистом, но музыка все же победила. К своему ответу певец добавил детскую фотографию, где изображен еще совсем юным мальчиком. Алексеев на снимке предстал с растрепанными черными волосами и фирменной улыбкой.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Также артист рассказал о своих первых заработанных деньгах. Он тогда юношей выступил бок о бок с наставником, за что и получил определенную сумму.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Кстати, Никита показал фото с концерта. На снимке Алексеев поет, а его музыкальный наставник – Константин Пона – играет на синтезаторе.

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