ALEKSEEV стал жертвой мошенников из России: "Попытка дискредитировать меня"

Украинский певец Никита Алексеев, он же ALEKSEEV, стал жертвой мошенников из страны-агрессора России.

В Instagram-stories музыкант рассказал, что произошло. В частности, неизвестные выпустили от его сценического имени ALEKSEEV русскоязычную песню. Более того, композиция появилась на официальных стриминговых сервисах. Впрочем, артист этого не делал. Исполнитель убежден, что это дело рук россиян, ведь трек – русскоязычный.

На фото трек, который ALEKSEEV не выпускал / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Со мной произошла довольно неприятная ситуация. Попытка дискредитировать меня со стороны россиян. Дело такое: несколько дней назад на всех моих официальных страницах стриминговых сервисов, с которыми мы сотрудничаем, появилась песня, которая не имеет ко мне никакого отношения. Неизвестные мне люди распространяют трек под моим сценическим именем на моих страницах, но я к этому не причастен. Догадаться, откуда они, несложно, потому что песня русскоязычная", — рассказал Алексеев.

Музыкант не собирается закрывать глаза на нарушение его авторских прав, поэтому в правовом поле будет разбираться с этим.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Хочется отметить то, что мое сценическое имя – это зарегистрированная торговая марка. Подобные действия по его использованию незаконны, и мы будем реагировать на них в соответствии с действующим законодательством. Также мне понятно, что люди, совершившие это преступление, не слишком волнуются по этому поводу, потому что они граждане страны, которая ведет против нас эту жестокую войну, мы давно привыкли и знаем, на что способны представители этой террористической страны и сколько бед они наделали украинцам, нарушив абсолютно все международные нормы. Но мы все равно будем бороться с этой несправедливостью", — подчеркнул артист.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Никита Алексеев также добавил, что не выпускал бы русскоязычную песню, ведь с начала полномасштабной войны полностью отказался от языка страны-агрессора. Новые треки ALEKSEEV планирует выпускать либо на украинском языке, либо на английском.

"Еще в начале полномасштабного вторжения я обязался больше никогда не выпускать русскоязычных песен", – добавил исполнитель.

Напомним, недавно из-за действий россиян пострадал певец Артем Пивоваров. Пропагандисты РФ дважды сорвали его концерт в Швейцарии. Впрочем, певец планирует все-таки отыграть выступление и уже поделился, как будет добиваться справедливости.

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