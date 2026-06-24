ALEKSEEV удивил реакцией на слухи о романе с блогершей Дашей Кубик: "Эта игра нам уже не удается"

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

Реклама

Украинский певец ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, удивил реакцией на слухи о романе с популярной блогершей Дашей Кубик.

Какое-то время паре приписывали отношения. В частности, еще осенью 2024 года говорили, что между Дашей и Никитой что-то происходит. Парочку замечали вместе и даже фотографировали, когда те держались за руки. Однако официальных подтверждений этих отношений так и не было.

Ведущая «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова решила поинтересоваться у ALEKSEEV, что же происходит в его личной жизни сейчас и спросила, влюблен ли он. Но исполнитель загадочно отметил: «Возможно, да».

Реклама

ALEKSEEV и Даша Кубик

Ведущая поинтересовались, что должно произойти, чтобы ALEKSEEV наконец-то рассекретил роман с Дашей Кубик. На что артист продолжил держать интригу и отметил, что у него нет ответа на этот вопрос.

«Я вам не смогу ответить на это. Вы же видите, что эта игра нам не удается», — удивил артист.

Отметим, последние известные отношения ALEKSEEV были с певицей Ульяной Синецкой. Пара была вместе более пяти лет, но осенью 2024-го они объявили о разрыве.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ» Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Реклама

Напомним, недавно звезда «Холостяка» Александр Терен раскрыл правду о личной жизни. Ветеран войны признался, свободно ли его сердце.

Новости партнеров