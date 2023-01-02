ALEKSEEV в объятиях любимой Синецкой показал, как встретил Новый год

Украинский певец ALEKSEEV поделился, каким был для него Новый год.

Артист рассказал, что 31 декабря, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, прямо возле его дома был мощный взрыв.

Впрочем, это не испортило ему праздник. Несмотря на сложный день, вечером музыкант вместе со своей возлюбленной, певицей Ульяной Синецкой в танце встречал Новый год у праздничной елки.

"Последний день года был таким: сначала нас "поздравили" — все произошло прямо у нашего дома, а потом был этот танец", — поделился артист.

ALEKSEEV также обратился к поклонникам. Музыкант отметил, что сейчас Украине приходится бороться с настоящим злом, однако украинцы обязательно победят и впереди будет светлое будущее.

"Мои родные люди, так уж случилось, что все мы боремся с настоящим злом и сейчас мы едины как никогда, поэтому наши сердца должны быть наполнены добром, ведь только так мы победим! С Новым годом, несокрушимая Украина, впереди нас ждет светлое будущее ", – отметил артист.

Напомним, любимая ALEKSEEV – Ульяна Синецкая – родом из России. В настоящее время влюбленные находятся в Киеве, а певица тем временем планирует сменить гражданство.

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