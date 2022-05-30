ALEKSEEV вместе с возлюбленной-россиянкой Синецкой вернулся в Киев: "Теперь это навсегда"

ALEKSEEV вместе с возлюбленной-россиянкой Синецкой вернулся в Киев: "Теперь это навсегда"

Украинский певец ALEKSEEV вернулся, наконец-то, в Киев.

Но не сам, а вместе со своей возлюденной-россиянкой Ульяной Синецкой из "ВИА Гры".

Об этом они сообщили в своем Instagram в День Киева. Влюбленные надеются, что вернулись жить в столицу навсегда и им больше не придется куда-нибудь уезжать.

"Мой родной город, у тебя день рождения, и я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что теперь это навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом. Люблю больше всего", — написал Алексеев.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Отметим, для того чтобы Ульяна смогла вернуться в Киев исполнитель поставил ее на учет в СБУ, ведь она гражданка РФ. Певица планирует сменить свое гражданство на украинское. Для того чтобы это сделать, Никита сделает все возможное.

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