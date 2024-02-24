ALEKSEEV возмутил выступлением в клубе Израиля с русскоязычной песней: у артиста ответили на хейт

В команде исполнителя объяснили, почему он спел хит на русском, хотя раньше перевел его на украинский язык.

Украинский певец ALEKSEEV дал концерт в одном из ночных клубов Тель-Авива, Израиль.

В Сеть попало видео с выступления исполнителя. Пользователей возмутило, что артист вместе с украиноязычными песнями включил в программу и русскоязычную. Хотя раньше ALEKSEEV перевел треки на украинский язык, а от предыдущих версий обещал отказаться.

Журналистка Алина Доротюк обратилась к команде исполнителя с просьбой объяснить, почему же он все же спел на русском. У артиста объяснили, что выступление длилось 45 минут и было в поддержку украинских беженцев. Трек "Пьяное солнце" ALEKSEEV спел на русском по просьбе организаторов мероприятия. Впрочем, украиноязычную версию "П'яне сонце" исполнитель тоже исполнил, когда вышел на бис.

ALEKSEEV неожиданно выступил в ночном клубе Израиля с русскоязычной песней и возмутил Сеть

"Это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "Пьяне солнце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнил эту же композицию в обновленном виде — на украинском", — пояснили в команде певца.

Также у артиста добавили, что ALEKSEEV на собственных концертах не исполняет песни на русском вообще, ведь его хиты были переведены на украинский.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эмоционально высказался о своем русскоязычном репертуаре и назвал, при каких условиях согласится снова его исполнять.

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