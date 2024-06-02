ALEKSEEV впервые отреагировал на слухи о разрыве с певицей-россиянкой и роман с известной блогершей

Украинский певец ALEKSEEV впервые отреагировал на слухи о разрыве отношений с певицей-россиянкой Ульяной Синецкой и его роман с известной блогершей Дашей Кубик.

Вокруг личной жизни исполнителя распространяется немало сплетен. Говорят, что он разошелся со своей любимой Ульяной и даже успел закрутить новый роман. Так что журналисты "Люкс ФМ" поинтересовались у Никиты, случились ли в его личной жизни кардинальные перемены или это всего лишь слухи.

ALEKSEEV, Даша Кубик

Впрочем, ALEKSEEV оказался не их тех, кто охотно делится своими секретами. Певец отметил, что не собирается открывать занавес личной жизни. ALEKSEEV не стал ни опровергать слухи, ни подтверждать их.

"Это же вы хотите о моей личной жизни спросить? Так ведь это не ко мне! Я же профессиональный артист. Я умело умею уходить от тех вопросов, на которые мне не хочется отвечать", — высказался артист.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, будто ALEKSEEV встречается с блогершей Дашей Кубик. Парочку якобы застали вместе во время романтической прогулки в Одессе. Вместе с тем говорили, что певец разошелся с возлюбленной Ульяной Синецкой. Однако на днях певица намекала, что в их отношениях с ALEKSEEV все хорошо. Она нежно поздравила артиста с днем рождения и показала их романтические фото.

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