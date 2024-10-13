ALEKSEEV впервые подтвердил разрыв с известной певицей-россиянкой и назвал причину

Украинский певец ALEKSEEV, он же Никита Алексеев, впервые подтвердил, что разошелся с известной российской певицей, экс-учасницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Такие слухи вокруг личной жизни музыканта распространялись уже давно. Впрочем, исполнитель не торопился их подтверждать. Наконец, оказалось, что пара, которая была вместе более пяти лет, разошлась. ALEKSEEV в причины разрыва вдаваться не стал, лишь отметил, что в отношениях они "потеряли себя".

"В смыслах, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ", — рассказал артист в интервью "Люкс ФМ".

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

ALEKSEEV также признался, какие ошибки совершал в отношениях. По словам певца, он не является абъюзером, впрочем, испытывает проблемы с переменчивостью настроения. Кроме того, артист не подпускает к себе даже самых близких, а когда ему становится тяжело морально, родные не знают, как вести себя и как помочь.

"Я не абъюзер, в этом плане проблем нет. У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно и вообще никого не пускаю. Даже ближайшего человека, который возле меня и хочет помочь. Для людей, которые возле тебя, это очень тяжело. Иногда бывает настолько грустно, что трудно выйти из этого состояния", — признался артист.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Напомним, впервые ALEKSEEV рассекретил отношения с Ульяной Синецкой весной 2019 года. В общем, пара жила вместе в Киеве. Слухи о разрыве влюбленных распространились весной 2024 года. Именно тогда ALEKSEEV заподозрили в романе с известной блогершей Дашей Кубик.

ALEKSEEV на фоне слухов о разрыве с российской певицей застали на романтической прогулке с другой

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