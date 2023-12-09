ALEKSEEV залюбовал редким фото с детства и показал, как выглядел

Украинский певец показал, как выглядел много лет назад.

Украинский певец ALEKSEEV порадовал фанов архивной фотографией с детства.

Сеть пленила новый тренд в соцсетях. Да, пользователи массово начали публиковать фотографии со своего детства. Звезды тоже не стоят в стороне. Поэтому певец ALEKSEEV также разместил свое детское фото в Instagram.

На фото маленький Никита стоит в руках с микрофоном и отчаянно пытается петь. Очевидно, свой талант артист развивает еще с юных лет. Более того, уже тогда он имел доступ к профессиональной аппаратуре. Вероятно, в момент снимка даже находился в студии. Поскольку комната была оборудована разнообразной техникой для звукозаписи.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Также можно заметить, что с детства ALEKSEEV не любит слишком коротко стричь волосы. Поэтому он до сих пор остается без кардинальных изменений.

На фото юный певец одет в черные джинсы и полосатую красную рубашку.

Никаких подписей артист решил не оставлять.

Напомним, недавно артист ALEKSEEV показал трогательное видео со своей возлебленной-россиянкой, исполнительницей Ульяной Синецкой. Пара нежно смотрела друг на друга во время чувственного исполнения переведенной песни артиста.

Читайте также: