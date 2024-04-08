ALEKSEEV заподозрили в романе с известной блогершей: в Сеть попали их романтические фото

Украинского певца ALEKSEEV, настоящее имя которого Никита Алексеев, заподозрили в романе с блогершей Дашей Кубик.

Об этом блогеру Богдану Беспалову рассказал инсайдер, который якобы застал парочку вместе во время романтической прогулки по Одессе и даже успел сделать фото. На снимках парень и девушка, внешне очень похожие на ALEKSEEV и Кубик, шли по улице, держась за руки.

ALEKSEEV, Даша Кубик / Фото: bespalovmedia.com.ua

"Только что видели в Одессе в Аркадии Дашу Кубик с Алексеевым в объятиях. Просто в шоке, к такому меня жизнь не готовила. У него вроде бы кто-то есть", — рассказал инсайдер Богдану Беспалову.

ALEKSEEV, Даша Кубик / Фото: bespalovmedia.com.ua

Действительно ли между певцом и блогершей есть романтические отношения – пока неизвестно. Они не комментируют слухи о романе.

Отметим, уже длительное время ALEKSEEV находится в отношениях с певицей Ульяной Синецкой. Пара раньше активно делилась общими фото в фотоблогах, а сейчас этого не делает. Ульяна находится за границей. Пара раньше не рассказывала, что в их отношениях есть какие-то недопонимания.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Что же касается Даши Кубик, то она холостячка. Кстати, ранее блогерше уже приписывали немало романов, но они не подтвердились.

Напомним, недавно звезда кулинарного шоу Ольга Мартыновская призналась, что закрутила роман со старшим на 17 лет мужчиной. Знаменитость также поделилась, чем занимается ее возлюбленный.

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