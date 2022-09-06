Алексей Арестович показал селфи с красавицей-женой на заправке

На странице в Instagram Алексей Арестович опубликовал новое селфи, на котором изображен вместе с супругой Анастасией.

Судя по подписи к снимку, фотография советника Офиса президента Украины с избранницей была сделана на одной из заправок. "Сфоткался с девушкой на заправке. Оказалась — жена. Ну что ты будешь делать..." – написал Арестович.

Алексей Арестович с супругой / Фото: instagram.com/alexey.arestovich

В свою очередь, поклонники советника ОП не обошли этот пост вниманием, и даже иногда забавными подписями: "Любимая, когда у нас будет кекс? Через 2-3 недели максимум", "очень красивая у вас жена", "вы похожи. Говорят, Бог объединяет", "мужчина, вам очень повезло", — пишут фаны в комментариях.

Напомним, ранее супруга советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия откровенно рассказала об их отношениях. Возлюбленная политика поделилась, что с начала войны их отношения стали еще крепче. Несмотря на все сложности и переживания, пара находит время для романтики. Так, супруги любят вместе пообедать в красивом месте. Как призналась Анастасия, романтика в семье присутствует во всем.

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