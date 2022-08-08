Алексей Арестович признался, какой он в гневе: "Голову отшибу за секунду"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович для многих украинцев стал "успокаивающим" во время войны.

Кажется, что он всегда спокоен и на позитиве.

Впрочем, как рассказал блогер в программе ЖВЛ, в гневе он страшен.

"Голову отшибу, даже не задумываясь, за секунду. Противники любят представлять меня хрустальным мальчиком, который не способен ни на что — как Люся", — прокомментировал он.

Алексей Арестович в образе Люси / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Известно, что у Арестовича есть целая армия поклонников. Также у него есть и немало хейтеров. Впрочем, на злостные комментарии Алексей вообще не реагирует.

"Ем это на завтрак, скажем так. Как на пациентов смотрю", – отметил он.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

Напомним, Алексей Арестович объяснил свои последние скандальные заявления. Также он прокомментировал оскорбления в адрес Владимира Зеленского.

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