Алексей Арестович рассказал о своем заработке и признался, почему до сих пор у него нет собственного жилья

По словам политического обозревателя, основной доход ему приносят его семинары.

Об этом говорится в программе ЖВЛ.

Раньше он зарабатывал 300 тысяч гривен в месяц, сейчас же говорит – что гораздо больше, даже несмотря на то, что удается провести один семинар в неделю.

"Для меня учить – это смысл жизни. Советник – это на общественных началах", – поделился он.

Самой дорогой покупкой советник главы ОП назвал свой автомобиль Volvo. А вот собственной квартиры у него до сих пор нет.

"Накопил до 2014 года, а затем отдал эту сумму на фронт", – поделился он.

Алексей отметил, что хотел бы иметь собственное жилье, но не знает пока, где бы его приобрел. Так, он поделился, что иметь одно место для жизни для него опасно.

"Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Мне проще постоянно менять место жительства, что и приходится делать", – отметил Арестович.

Алексей Арестович: Я никогда не ставил своей целью кого-то успокаивать, это само получилось

Напомним, Алексей Арестович впервые рассказал, как познакомился с супругой. Также он признался, какие у него отношения с экс-возлюбленными.

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