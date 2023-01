Алексей Арестович снялся в комедии-караоке Юрия Горбунова "Похороны Путина"

Студия "Магарич" вместе с актером, продюсером и ведущим Юрием Горбуновым взялись за съемки комедии-караоке под названием, символизирующим одно из самых больших желаний украинцев, "Похороны Путина".

Горбунов уже поделился тизером к ленте, из которого становится понятно, что в комедии снялись советник Офиса президента Алексей Арестович, певица Светлана Тарабарова, победительница "Голосу країни-12", Мария Квитка, блогеры Бампер и Сус и меценат Андрей Мацола.

Арестович играет хозяина, к которому в гости пришли друзья, которых на экране воплотили другие знаменитости. Советник ОП запускает генератор, приглашает в дом друзей, где у него стоит портрет путина, перевязанный черной лентой, а на телевизоре транслируют, как горит Кремль в Москве.

В гостях у Арестовича друзья начинают петь красивые колядки, впрочем на новый лад. В частности: "Путін подихає, щастя наступає, щастя наступає!" А так друзья перепели Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!:

Сонце вже за вікном сідає,

А ми голосно всі волаєм

Відпочили, зробили вдох,

Путін здох, Путін здох, Путін здох...

"Говорят, что на Рождество мечты сбываются. Так что давайте помечтаем о том, как в один прекрасный день украинцы проснутся, а путин — умер. Как же хорошо мы это отпразднуем! Весело! Ярко! С песнями и Арестовичем! Сбрасываемся на праздник — гуляем всей страной. С вас — лайки и репосты, с нас — кино "Похороны Путина". Сделаем вместе народное кино!" – прокомментировал тизер Горбунов, также ставший генеральным продюсером комедии.

Съемки картины будут проходить весной и летом и уже вскоре комедия-караоке, которая будет состоять из разных тематических новелл, выйдет на широкие экраны Украины.

Кроме того, творческая команда собирает символически всей страной деньги на похороны Путина. На сайте общественной организации "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" запустили специальный сбор в поддержку своей идеи.

