Алексей Арестович восхитил романтическим селфи с женой и засветил тату на руке

Советник офиса президента Алексей Арестович позволил себе минутку романтики.

На странице в Facebook Арестович разместил нежную фотографию, на которой изображен вместе со своей женой Анастасией. Пара обнимается и позирует на фоне живописного пейзажа. Кроме того, советник ОП засветил свою татуировку на левой руке.

Алексей Арестович с супругой / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Впрочем, вместо признаний в любви супруге советник ОП под постом заговорил о наболевшем – россиянах:

"На свете нет чудесней повести, чем повесть о причудах русской совести. Четыре стадии российской политики в отношении Украины: поломать, надломиться, =мы=находимся=здесь=, обломаться, поломаться, закончиться.", – написал Арестович.

Между тем в комментариях подписчики Арестовича наделали комплиментам его жене: "Ничто так не украшает мужа, как красивая жена", "что красиво, то красиво", "красивые до невозможности! Нет повести прекраснее на свете, чем Настя, Леша, ну и все их дети!".

Напомним, ранее Анастасия Арестович откровенно призналась, что ее раздражает в муже. Так жена советника ОП поделилась, что ее ужасно бесит то, что посреди рабочего дня он может лежать на диване и читать.

Отметим, что Алексей и Анастасия Арестович поженились в 2015 году. У них есть общая дочь Вероника и сын Александр. Также от первого брака у Арестовича есть дочь Аэлита.

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