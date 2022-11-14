Алексей Дурнев и Владимир Дантес рассказали, сколько авто приобрели для ВСУ

Кроме машин удалось закупить еще и бронежилеты.

Телеведущий Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес рассказали, сколько автомобилей смогли приобрести для бойцов ВСУ.

Недавно звезды вернулись из Европы, где провели несколько комедийных встреч "Пожежа", которые фаны привыкли видеть на YouTube. Среди гостей также присутствовали другие украинские артисты, такие, как alyona.alyona и Маша Ефросинина.

Во время концертов Дурнев и Дантес собирали деньги на нужды ВСУ. В сторис в Instagram Алексей показал, на что ушли заработанные средства.

"Купили шесть тачек для ВСУ и еще одну получили в качестве доната. И еще 50 бронежилетов. Очень скоро все эти красотки будут на фронте помогать делать работу", — рассказал Дурнев.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

На видео телеведущий показал семь внедорожников, которые скоро отправятся для наших защитников на передовую.

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