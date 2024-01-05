Алексей Дурнев откровенно признался, сколько средств тратит и что ему приносит доход во время войны

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев откровенно рассказал, что ему приносит доход во время полномасштабной войны и сколько денег он тратит на себя.

Как признался шоумен, сейчас у него два основных вектора заработка – криптовалюта и YouTube. В свое время Дурнев был амбасадором криптовалютной биржи и вложился в это. Сейчас у него пассивный доход. Кроме того, заработок шоумену приносят многочисленные YouTube-проекты.

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"У меня есть пассивный доход от криптовалюты. Я достаточно долго был амбасадором криптовалютной биржи, сам себе ее покупал и сейчас с нее немного зарабатываю. Большинство денег от YouTube. И это все. Я не веду какие-то события, нигде не появляюсь. YouTube и крипта", — рассказал ведущий на YouTube-проекте "Розмова".

Также Алексей Дурнев признался, сколько средств тратит на себя. Оказалось, что расходы шоумена незначительны. В основном ведущий покупает только вещи первой необходимости: еду, одежду и прочее.

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Я живу в квартире, мой дом последний в городе. Друзья, когда приезжают ко мне в гости, говорят: "Ты так далеко живешь!". У меня просто из окна другой город виден, а нашего города уже не видно. На что еще тратить? Ну такое: еда, одежда…", — поделился ведущий.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о своих расходах. Исполнительница призналась, сколько средств ей нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

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